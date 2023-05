Le PSG discute avec un club de Premier League pour la vente de Neymar

Partira, partira pas, Neymar a souvent été annoncé sur le départ depuis son arrivée au PSG en 2017. L’année passée, la direction avait fait comprendre qu’un départ de Neymar n’était pas exclu. Au final, l’attaquant est resté et a réalisé un début de saison remarquable jusqu’à l’arrivée de la Coupe du monde au Qatar. Après le Mondial, le joueur n’a pas su se remettre à niveau et sa blessure l’a fait disparaître des terrains depuis le mois de février. À l’approche du mercato estival, le PSG n’est, encore une fois, pas contre un départ de sa star.

Manchester United – Neymar : l’aspect financier est la clé

Selon les informations de L’Équipe, le PSG et Manchester United discuteraient à propos d’un éventuel transfert de Neymar. Plusieurs clubs sont en lice pour l’obtenir mais les Mancuniens semblent être les plus proches d’un éventuel achat. Le journal français a par ailleurs évoqué Casemiro, compatriote brésilien de Neymar, qui aurait essayé de vendre le projet du club anglais auprès de son ami. Le transfert ne serait pas aussi facile qu’il n’y parait. Même si Manchester United n’a pas de problèmes financiers, le club n’est pas chaud pour payer le salaire de Neymar et payer une grosse indemnité au club de la capitale. Alors qu’il s’est souvent montré désireux de rester dans la capitale française, Neymar souhaiterait être vendu ou prêté – pour au moins conserver son salaire – pour découvrir une nouvelle aventure, tout comme son ami Lionel Messi. Pour rappel, Chelsea et Newcastle restent également attentifs à propos de ce dossier.

Il y a néanmoins une nuance à apporter à toutes ces informations. Mark Ogden, journaliste à ESPN, a révélé ce soir que Manchester United n’était pas forcément intéressé pour signer Neymar Jr. Pas sous la direction actuelle en tout cas.

