Premier contact entre l’entourage de Neymar et Newcastle ?

Neymar est en fin de contrat en juin 2027 avec le PSG. Alors qu’il comptait rester à Paris, les derniers évènements avec les supporters ont changé la donne. Un premier club aurait entamé des discussions avec son entourage.

Neymar ne peut pas aider le PSG à aller chercher le titre de champion de France. Comme trop souvent depuis son arrivée, il s’est gravement blessé et va manquer plusieurs mois de compétition. Alors qu’il souhaitait rester à Paris ces derniers mois, les derniers évènements avec les supporters auraient fait changer d’avis le Brésilien (31 ans). Il serait désormais ouvert à un départ, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. De leur côté, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre s’en séparer, comme c’était déjà le cas la saison dernière. Un transfert sec voire un prêt avec option d’achat conviendrait au club de la capitale.

Neymar pas forcément emballé par cette piste

Selon les informations de Relevo, un premier club aurait pris contact avec l’entourage du numéro 10 du PSG, Newcastle. Le média sportif espagnol assure que Neymar serait mécontent de sa situation à Paris suite au traitement reçu par les supporters. Mais Matteo Moretto et Toni Juanmarti expliquent que l’opération n’est pas du tout avancée. Le salaire que réclamerait l’international brésilien serait un frein. Il y a aussi le fait que Newcastle n’est pas la destination qui motive le plus Neymar. Relevo conclut en expliquant que la destination la plus probable pour l’ancien du Barça, s’il quitte le PSG, serait la Premier League au vu de son prix et de son salaire.