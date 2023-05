Mercato – Le PSG intéressé par deux joueurs du Napoli

Le champion italien en titre, Naples, pourrait être confronté à des difficultés pour conserver ses joueurs clés, et cela pourrait se traduire par des transactions lucratives cet été. Le Paris Saint-Germain prépare son mercato et pourrait profiter de cette situation. Justement, selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale a deux joueurs napolitains dans le viseur.

Victor Osimhen et Kim Min-jae ciblés par le PSG

L’un des principaux sujets de discussion sera le cas de Victor Osimhen. Malgré la détermination du club à le garder, le Bayern Munich, Manchester United et le Paris Saint-Germain s’intéressent à l’attaquant, qui est considéré comme l’un des attaquants les plus convoités du moment. Pour empêcher son départ, Naples a fixé un prix minimum de 150 millions d’euros. Un autre joueur convoité est le défenseur Kim Min-jae, qui a brillé cette année. Liverpool et le Paris Saint-Germain ont déjà manifesté leur intérêt, mais Manchester United est désormais entré dans la danse. Les Red Devils ont entamé des discussions avec le joueur et lui ont proposé un salaire plus élevé que celui qu’il perçoit actuellement. Cette offre exceptionnelle pourrait pencher en faveur du club anglais.

À voir aussi : Naples fixe le prix pour un départ de Victor Osimhen