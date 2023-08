Le PSG distancé dans le dossier Elye Wahi

Hugo Ekitike sur le départ, le PSG cherche son remplaçant numérique. Dans les petits papiers le nom d’Elye Wahi revient mais Paris a du retard sur ses concurrents.

À deux semaines de la fin du mercato, le PSG cherche à combler ses manques. Paris ne compterait plus sur Hugo Ekitike, qui est dans le viseur de différents clubs européens. Parmi eux Francfort, Everton, l’AC Milan, Lens ou encore Monaco selon Fabrice Hawkins. Le Français a pourtant marqué des points auprès du coach lors de la pré-saison, mais la direction n’est pas de cet avis. En ce sens, le board parisien cherche à s’en séparer et explore des pistes pour le remplacer. C’est dans ce contexte qu’Elye Wahi est pisté par le PSG. Une piste qui, malgré l’intérêt parisien, est encore loin de se réaliser.

Francfort et West Ham en pôle position

Le jeune Montpelliérain attire beaucoup en Europe. Wahi sort d’une saison à 19 buts, et déjà 29 en l’espace de 2 ans, à seulement 20 ans et dans le contexte difficile de Montpellier. Un ratio de 0,58 but par match chez le douzième de Ligue 1. Des chiffres plus qu’honorables pour le natif de Courcouronnes, assez en tout cas pour taper dans l’oeil. Chelsea s’est montré très intéressé est a fait une offre de 30M€ refusée par le club héraultais. Le joueur se pose aussi des questions sur le projet des Blues. En ce sens, ce sont Francfort et West Ham qui sont les plus avancées dans le dossier selon FootMercato. Le PSG avait noué des contacts avec Wahi, mais la piste s’est clairement refroidie selon RMC Sports.