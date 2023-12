Le PSG donne des nouvelles de Fabian Ruiz

Victime d’une luxation de l’épaule lors de la victoire du PSG contre Le Havre, Fabian Ruiz poursuit ses soins, a fait savoir le club de la capitale.

Alors qu’il réalisait de belles performances depuis quelques semaines, Fabian Ruiz a été stoppé par une blessure sur la pelouse du Havre (0-2). En tout début de rencontre, dans un duel aérien semble-t-il anodin, le numéro 8 du PSG s’est tenu l’épaule droite. Il est ensuite resté plusieurs minutes au sol en dehors de l’aire de jeu. Quelques heures après la rencontre, le couperet est tombé. L’international espagnol souffrait d’une luxation sans fracture de l’épaule droite.

Pas de date de retour pour Fabian Ruiz

Même si sa durée d’indisponibilité n’a pas été communiquée par le PSG, Fabian Ruiz ne devrait pas prendre part aux deux derniers matches du club de la capitale en 2023, le déplacement à Lille demain soir (20h45, Prime Video) pour le compte de la seizième journée de Ligue 1 et la réception mercredi soir de Metz (18e journée de Ligue 1). Ce samedi, le PSG a donné des nouvelles de son milieu de terrain. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, on peut voir Fabian Ruiz travailler en salle avec des exercices autour de son épaule endolorie. Au-dessus de sa vidéo, le club de la capitale a fait savoir que l’ancien Napolitain poursuit actuellement ses soins « et effectue des exercices en vue de sa reprise. »