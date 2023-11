Le PSG en concurrence avec Chelsea pour une pépite brésilienne ?

Le PSG recherche toujours à renforcer son effectif, que ce soit avec des joueurs confirmés ou bien des jeunes pépites. Il s’intéresserait à Gabriel Moscardo (18 ans).

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Cela ne l’empêche pas de prospecter un peu partout dans le monde pour dénicher des pépites. Il a déjà recruté de jeunes joueurs qui ont ensuite réussi en équipe première. Ce mardi matin, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, indique que les dirigeants du club de la capitale auraient jeté leur dévolu sur un jeune milieu défensif brésilien, Gabriel Moscardo (18 ans). Ce dernier joue actuellement aux Corinthians, son club formateur, avec qui il a signé son premier contrat professionnel cet été.

Déjà 23 matches avec l’équipe A des Corinthians

Mais selon Fabrizio Romano, le PSG n’est pas le seul dans ce dossier. Plusieurs clubs anglais, dont Chelsea, seraient également intéressés. Le spécialiste du mercato explique qu’il n’y a rien de concret entre Gabriel Moscardo et les Blues et qu’aucun accord n’est proche d’être trouvé entre les deux équipes. Depuis son arrivée dans l’équipe première du club brésilien, il a participé à 23 matches, pour 19 titularisations et 1412 minutes de jeu. Il n’a pour l’instant pas été décisif, que ce soit en but ou en passe décisive.