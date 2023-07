Le centre de formation du Paris Saint-Germain est l’un des plus reconnus dans le football européen, et a vu passer de nombreux joueurs, désormais internationaux pour leur sélection. Parmi les dernières générations, quelques joueurs figurent dans l’effectif professionnel du club de la capitale, et sont en passes de devenir de futur grand joueur. Le club parisien à aujourd’hui officialisé l’entrée de seize nouveaux jeunes, nés en 2008, au sein du centre de formation pour la saison à venir, dont le fils de Nicolas Anelka, Kais.

Presnel Kimpembe, Kinglsey Coman, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Moussa Diaby (etc.), tous sont des joueurs internationaux en Equipe de France, et tous sont passés par le très célèbre centre de formation du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est réputé pour former, et bien former, des joueurs talentueux venus d’Ile de France et au delà, et ce n’est pas pour rien que les Rouge & Bleu se situent à la quatrième place des meilleurs centre de formation en France, d’après le classement de la FFF en 2022/23. Récemment, c’est Warren Zaïre Emery, porte étendard de la formation parisienne, qui a brillé dans l’effectif professionnel, mais d’autres joueurs de sa génération ont intégré le groupe élite, réunissant les meilleurs titis en U19 : Ilyes Housni, Ethan Mbappé, Serif Nhaga, Noha Lemina et Louis Mouquet. Le temps passe, les jeunes prennent de l’âge et des voies différentes, et sont remplacés par de nouvelles générations amenées à évoluer. Aujourd’hui le PSG officialise l’entrée de seize nouveaux joueurs nés en 2008, au sein de son centre de formation pour la saison 2023/24.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’entrée de seize nouveaux joueurs au sein de son Centre de Formation pour la saison 2023-2024. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2023 Twitter : @PSG_inside

C’est donc seize jeunes de 14 et 15 ans, issus de la préformation parisienne mais aussi, pour deux d’entre eux, venus d’autre clubs, qui intègrent le prestigieux centre de formation de la capitale. Ces derniers suivront donc le triple projet mis en place par le club : développement sportif, éducation scolaire et socio-éducative. Parmi les nouveaux venus se trouve Kais Anelka, le fils de l’ancien parisien (1996-1997 puis 2000-2002) formé au club, Nicolas Anelka. Le club d’origine du jeune joueur n’est pas indiqué, mais ce dernier avait effectué des essais dans le club du RSC Anderlecht, en 2020, d’après la RTBF. Né d’une mère belge, Kais se rapproche davantage des racines de son père en intégrant la formation par laquelle est passée son père avant lui entre 1993 et 1996.

Voici la liste des parisiens intégrés cette année, pour la saison à venir :

Martin JAMES : Gardien de but

: Gardien de but Arthur VIGNAUD : Gardien de but

: Gardien de but Samba COULIBALY : Défenseur

: Défenseur Toumani DIAGOURAGA : Défenseur

: Défenseur Hermann DIANDAGA : Défenseur

: Défenseur Emmanuel MBEMBA NLANDU : Défenseur

: Défenseur Davy TIA : Défenseur

: Défenseur Younes IDDER : Milieu de terrain

: Milieu de terrain Nahil KANTE : Milieu de terrain

: Milieu de terrain Elijah LY : Milieu de terrain

: Milieu de terrain Kais ANELKA : Attaquant

: Attaquant Adam AYARI : Attaquant

: Attaquant Mathis JANGEAL : Attaquant

: Attaquant Ibrahim MBAYE : Attaquant

: Attaquant Pierre MOUNGUENGUE : Attaquant

: Attaquant Wassim SLAMA : Attaquant