Le PSG enregistre quatre retours à l’entraînement

En préparation de la saison 2023/2024, le PSG enregistre ses premiers retours à l’entraînement, dans son nouveau Campus Center de Poissy (78). Quelques jours avant la date officielle de la reprise, certains éléments du groupe de Luis Enrique ont déjà pris leurs marques dans le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain.

Ce lundi 10 juillet, le Paris Saint-Germain retrouvera officiellement le chemin de l’entraînement sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol fraîchement intronisé au club de la capitale pourra découvrir une grande partie de son groupe sans pour autant faire face à tous ses joueurs. En effet, les internationaux ayant disputé des matchs avec leur sélection en fin de saison bénéficieront de quelques jours de repos supplémentaires selon RMC Sport, afin de fouler les pelouses du nouveau centre d’entraînement à partir du 17 juillet prochain. Cependant, Lucho, comme il l’a dévoilé lors de sa conférence de presse de présentation ce mercredi, a eu l’occasion de croiser quelques uns de ses joueurs : « J’ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes parce que je l’ai ai vu au centre ici. Mais je n’ai parlé avec aucun joueur », avait-il déclaré face aux journalistes présents à Poissy (78).

A trois jours de la reprise officielle, le Paris Saint-Germain a publié quelques clichés en direct du nouveau centre d’entraînement. Sur ces derniers, on peut aisément voir et reconnaître Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele travaillant en salle. Sur les pelouses, Julian Draxler a effectué son retour en Rouge & Bleu, et la recrue officialisée aujourd’hui, Manuel Ugarte, a également revêtu la tenue d’entraînement du Paris Saint-Germain, ses crampons, et touché le ballon.

A voir aussi : Talk CS – Asensio & Ugarte, quelle utilisation ?!