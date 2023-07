Mbappé : Le match avec l’équipe de D2 camerounaise annulé

En voyage du coté du Cameroun, Kylian Mbappé devait participer à un match amical face à une équipe locale. La rencontre est finalement annulée à cause de craintes au tour de la sécurité.

Kylian Mbappé est en voyage au Cameroun, pays d’origine de son père. L’international français a atterri jeudi à Yaoundé et devait participer ce vendredi à un match amical. En raison de doutes sur la sécurité au tour du match, la rencontre est annulée par décision de l’entourage du joueur. L’accueil, digne d’une véritable rockstar, réservé à Mbappé par près de 2000 personnes a inquiété les proches du joueur. En effet, d’après Le Parisien les forces de l’ordre avaient montré leurs limites aux yeux du clan du joueur. Une décision décevante pour les camerounais du FC Vent d’Étoudi, club de 2ème division, qui rêvaient de voir jouer le Champion du Monde 2018.

Image : RFI

Retour à Paris prévu samedi

Arrivé jeudi, parti samedi, Mbappé tient malgré tout à se montrer présent pour le peuple camerounais. Il avait déclaré : « C’est important de m’engager ici, je le fais en France mais c’est important de le faire dans le pays de mes origines. Je veux que les gens sentent que je suis réel et qu’on ne me voit pas qu’à la télé ». Mbappé participera cependant au match de basket organisé par Joakim Noah. Au Paris Saint-Germain, le retour pour les internationaux est prévu au plus tard au 17 juillet au Campus PSG. Interroger sur son avenir, Kylian Mbappé a préféré ne pas s’éterniser sur la question lors de ses vacances.