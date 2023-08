Le PSG n’a pas fini avec son mercato 2023 et compte accélérer pour le recrutement de Randal Kolo Muani.

Le PSG compte accélérer dans ces derniers jours de mercato pour renforcer son attaque. En plus des arrivées récentes de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le club parisien souhaite encore recruter deux éléments pour son secteur offensif : Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Et pour le deuxième cité, le club de la capitale a passé la seconde ces dernières heures. Après s’être déjà mis d’accord avec le joueur sur les contours d’un contrat de cinq ans, les champions de France doivent désormais trouver un terrain d’entente avec l’Eintracht Francfort, club de l’international français où il est encore sous contrat jusqu’en 2027.

Le PSG va augmenter son offre ce lundi matin

Mais le club allemand se montre exigeant et a déjà refusé une offre de 60M€+10M€ de bonus de la part des dirigeants du PSG. Et selon les informations de L’Equipe, les Rouge & Bleu vont augmenter leur offre ce lundi matin. Selon les dernières rumeurs, Francfort demanderait au moins 80M€ pour lâcher son attaquant de 24 ans, arrivé libre de tout contrat l’été dernier. D’après le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, le club parisien espère finaliser le transfert de l’ancien Nantais cette semaine. On rappelle que le mercato fermera ses portes le jeudi 31 août à 23h59. De son côté, Randal Kolo Muani ne semble pas être perturbé par les rumeurs à son sujet. Titulaire ce dimanche avec l’Eintracht Francfort pour la première journée de Bundesliga face à Darmstadt, le natif de Bondy a été l’unique buteur de la rencontre devant son public (1-0).

Kolo Muani est la priorité de cette fin de mercato

[MAJ] De son côté, Le Parisien confirme que le PSG va augmenter son offre pour Randal Kolo Muani. Selon LP, « Paris va envoyer dans les prochaines heures une offre à hauteur de 70 millions d’euros hors bonus. » Reste désormais à savoir si le club allemand acceptera cette nouvelle proposition formulée par le board parisien. En tout cas, cela montre une réelle envie du PSG d’aller au bout de cette opération et l’ancien du FC Nantes attend l’accord entre les deux clubs. Plus tôt dans la matinée, le tweetos, Djaameel, très bien informé sur le mercato du PSG, avait rapporté que les Rouge & Bleu allaient faire une offre de 70M€ plus des bonus pour l’international français. Une information également confirmée par Foot Mercato. Après un premier refus, les champions de France ont formulé une deuxième offre de 70M€ assortie de divers bonus. « Mais l’affaire est loin d’être simple. Le club allemand n’entend pas se séparer aussi facilement de son meilleur joueur qui a tant régalé la saison passée. » Mais le club de la capitale a fait de Randal Kolo Muani sa priorité en cette fin de mercato comme le rapporte RMC Sport. En parallèle, les dirigeants parisiens tentent aussi de conclure le deal Bradley Barcola avec l’Olympique Lyonnais.

Après la rencontre remportée face à Darmstadt (1-0), le coach de Francfort, Dino Toppmöller, a loué l’état d’esprit de son attaque, unique buteur de la rencontre, mais est toujours dans l’attente du dénouement de ce dossier : « Le fait qu’il ait marqué le but à la fin et qu’il nous ait encore aidés, comme la semaine dernière, en marquant le 1-0, nous sommes bien sûr très heureux qu’il soit là. Je ne peux pas vous dire pour l’instant combien de temps il sera là. Je préférerais dire qu’il est là pour un certain temps encore. Mais comme je l’ai dit, vous l’avez mentionné correctement, la première offre est arrivée. Attendons de voir. Mais j’ai toute confiance en nos directeurs sportifs. Ils auront toutes les cartes en main. Et en fin de compte, bien sûr, c’est aussi une question économique pour le club. Nous travaillons avec les joueurs qui sont avec nous aujourd’hui. Kolo est là. Nous sommes très heureux qu’il soit là. Nous espérons qu’il restera un peu plus longtemps et qu’il marquera plus de buts pour nous. »