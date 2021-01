Entre le manque de préparation, les cas de Covid-19 au sein de l’effectif et les nombreuses blessures, le PSG n’a quasiment jamais pu avoir un effectif au complet depuis le début de la saison 2020-2021. Un constat qui apparaît dans les statistiques. En effet, dans sa Lettre Hebdomadaire numéro 321, l’Observatoire du football CIES a dévoilé “qu’aucun club dans les principales ligues du monde n’a autant fait tourner son effectif en championnat que Paris Saint-Germain cette saison.” En effet, “les onze joueurs les plus utilisés par le club francilien (Keylor Navas, Mitchel Bakker, Ander Herrera, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Marquinhos, Moise Kean, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe) n’ont disputé que 58% des minutes.” À titre de comparaison, “l’OL, le LOSC et l’OM, sont les trois équipes de la première division française à avoir le moins fait tourner leur effectif, entre 76% et 78% de minutes pour le onze de base.” Concernant les derniers champions des 5 grands championnats européens, les onze joueurs les plus utilisés par Liverpool ont disputé 78% des minutes, le Real Madrid 74,9%, le FC Bayern 73,1% et la Juventus 67,6%.

Le pourcentage des minutes joués par les onze joueurs les plus utilisés parmi les cinq grands championnats européens (CIES)