Hier soir, le PSG a fait savoir que son entraîneur – Mauricio Pochettino – avait été testé positif à la Covid-19. L’entraîneur argentin, qui s’était présenté en conférence de presse quelques heures avant l’annonce, va devoir respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Il ne sera évidemment pas présent sur le banc ce soir pour le déplacement de son équipe à Angers, remplacé par ses ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino. Ce samedi après-midi, Mauricio Pochettino a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il donne de ses nouvelles. “Salut à tous, comme vous le savez, j’ai été testé positif à la Covid-19. Je me sens bien. Je suis le protocole sanitaire de la France, sous la supervision des médecins du club. Je me trouve, logiquement, à l’isolement, tout seul chez moi. J’espère que je serai bientôt négatif. J’espère bientôt retrouver l’équipe et faire ce que j’aime: être impliqué dans le football, lance Pochettino dans sa vidéo. Je soutiendrai de chez moi, comme tous nous fans. Faîtes attention à votre santé. Je vous remercie pour les messages que vous m’avez envoyés et votre soutien. Je vous tiendrai au courant.“