Le PSG et Al Nassr se quittent sur un match nul et vierge

Après sa victoire contre Le Havre, le PSG retrouvait les terrains ce mardi midi avec son deuxième match de préparation, le premier au Japon contre Al Nassr.

Le début de match est en la faveur du PSG. Les Parisiens monopolisent le ballon et se procurent la première situation. Après une faute de Marcelo Brozovic sur Carlos Soler aux trente mètres, l’arbitre siffle un bon coup franc. L’Espagnol s’en charge mais voit sa tentative repoussée en corner par le gardien saoudien (2e). Titulaire sur le couloir gauche du 4-3-3 de Luis Enrique, Noha Lemina est le meilleur joueur parisien sur le terrain. Le titi fait des différences sur son couloir et arrive à se procurer plusieurs belles actions (10′, 11′) dont un face à face avec le gardien, après avoir été bien lancé en profondeur par Warren Zaïre-Emery. Mais le portier remporte son duel (20e). Al Nassr va petit à petit rentrer dans son match et se procurer une très grosse occasion par l’intermédiaire de Cristiano Ronaldo. Trouvé aux six mètres dans la surface, l’international portugais dévie du pied droit mais voit sa tentative repoussée magistralement par Gianlugi Donnarumma (39e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Noha Lemina réussit sa première en tant que titulaire

Dès le début de la seconde période, le PSG va se procurer une très belle occasion. Encore une fois remuant, Noha Lemina, décale Carlos Soler sur le côté droit de la surface. Seul, le numéro 28 parisien préfère centrer en retrait pour Marco Asensio au lieu de frapper. Le ballon est repoussé par la défense saoudienne. Le match perd en intensité et Al Nassr va réussir à se montrer dangereux en prenant la défense parisienne dans le dos, sans pour autant que les attaquants saoudiens n’arrivent à mettre en danger Gianluigi Donnarumma. À l’heure de jeu, Luis Enrique décide de faire neuf changements. Seuls Gianlugi Donnarumma et Noha Lemina sont restés sur le terrain. Entré en jeu à la place de Marco Asensio, Ilyes Housni va se procurer une occasion quelques minutes après son entrée en jeu. Trouvé par Marco Verratti sur un coup franc rapidement joué, le titi va tenter une reprise acrobatique qui passe au-dessus (67e). Egalement entré en jeu, Ismaël Gharbi va se procurer une occasion. Lancé en profondeur, il va voir sa frappe repoussée par le portier adverse. Ilyes Housni va aussi voir sa tête récupérer tranquillement par le gardien saoudien (72e). Dans une seconde période bien moins rythmée, les deux équipes ne vont pas réussir à marquer et donc se quitter sur un score nul et vierge (0-0). Prochain match pour les Parisiens, la rencontre contre le Cerezo Osaka vendredi (12h20).