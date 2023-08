Le PSG et Barcelone poursuivent les négociations pour Dembélé

Alors que l’on disait le PSG prêt à lever la clause libératoire d’Ousmane Dembélé, il ne l’a finalement pas fait. Le club de la capitale et le FC Barcelone sont actuellement en négociation sur l’indemnité de transfert.

Vendredi dernier, on parlait d’un PSG prêt à lever la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. Cette dernière s’élevait à 50 millions d’euros jusqu’à hier. Durant le week-end, la presse catalane calmait le jeu avant que ce dossier se réaccélère dimanche soir avec un accord de l’international français pour rejoindre le champion de France. Ce dernier comptait donc lever la clause libératoire mais il ne l’a finalement pas fait. Malgré ça, Ousmane Dembélé devrait bien être un joueur du PSG dans les prochains jours selon la presse française.

Sa clause est passée à 100 millions d’euros

Ce mardi matin, RMC Sport fait un point sur ce dossier. Le média sportif explique que selon ses informations, le PSG et le FC Barcelone continuent de discuter sur le transfert d’Ousmane Dembélé (26 ans) vers la capitale française. Depuis ce 1er août, la clause libératoire de l’ancien du Borussia Dortmund s’élève à 100 millions d’euros. « Paris ne recrutera pas l’international français (37 sélections, 4 buts) à ce prix et travaille sur une indemnité« , avance RMC Sport. Cette volonté de négocier un transfert s’explique parce que les deux clubs s’y retrouvent davantage que si la clause de 50 millions d’euros (25 millions pour le joueur et 25 pour le Barça) avait été levée conclut le média sportif.