Le PSG et Galatasaray d’accord pour Paredes, le joueur non

Leandro Paredes ne manque pas de sollicitations cet été. Galatasaray, intéressé de longue date par l’Argentin a conclu un accord avec le PSG. Le joueur lui, ne semble pas décidé à rejoindre la Turquie.

Entre la Turquie, l’Espagne et l’Italie, Leandro Paredes dispose de plusieurs portes de sortie. Le club est bien décidé à vendre son milieu de terrain et n’a pas de grandes exigences en négociations. Fabrizio Romano rapporte que les deux clubs seraient tombés d’accord autour de 6 millions d’euros. Leandro Paredes est à un an de la fin de son contrat estimé à 8,5M€ par an. En ce sens le PSG continue son plan de vouloir réduire sa masse salariale et de diminuer le nombre de joueurs dans l’effectif. Galatasaray montre un intérêt concret pour le Champion du Monde 2022, intérêt qui n’est pas réciproque. Leandro Paredes tarde à accepter l’offre préférant rester un club top 5 européen. Parmi ses prétendants, on peut également citer Chelsea, l’Atlético Madrid, la Lazio ou encore l’AS Roma.

Paredes: « Très enthousiaste à l’idée de m’entraîner avec Luis Enrique »

Bien qu’il soit poussé vers la sortie, Leandro Paredes ne fera pas tout pour partir. Après une saison 2022/2023 minée par les blessures bien que couronnée d’un titre de Champion du Monde au Qatar, l’Argentin voit d’un bon œil l’arrivée de Luis Enrique. Il avait déjà fait part publiquement de son enthousiasme à rejoindre « Lucho » et le cas Abdou Diallo pourrait jouer en sa faveur. Le défenseur sénégalais, initialement au loft, a finalement réintégré l’équipe A. Fabrice Hawkins affirme que Luis Enrique aura une totale mainmise sur son effectif (hors Mbappé). Les joueurs du loft peuvent revenir dans le groupe principal et notamment au milieu de terrain où Verratti pourrait également partir. C’est dans ce contexte que Leandro Paredes tentera de convaincre le tacticien espagnol.