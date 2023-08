Le PSG et Neymar travaillent pour une départ du Brésilien

Le marché des transfert bat son plein et les feuilletons ne manquent pas au PSG. En effet, après Kylian Mappé, Marco Verratti, c’est désormais l’avenir de Neymar qui interroge. Le Brésilien, désireux de quitter les cieux parisiens, aurait vu sa direction lui ouvrir la porte.

Depuis plusieurs jours maintenant, Neymar est sujet d’interrogations sur ce mercato estival 2023 et vient se glisser entre les feuilletons que représentent Kylian Mbappé et Marco Verratti. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain, le Brésilien voit souvent l’aspect financier être un frein à un potentiel transfert. Cependant, le PSG et son joueur travaillent tout de même pour se séparer dès cet été. Pour aller dans ce sens, le journaliste italien Fabrizio Romano affirme que « Neymar a des propositions d’Al Hilal et de la MLS. Le Barça doit décider s’il veut essayer« . En effet, selon Ben Jacobs, le club saoudien est toujours dans la course malgré le souhait de Neymar de rester en Europe. Pour s’attacher les services du meneur de jeu brésilien, Al Hilal évalue le joueur à 45 millions d’euros, bien loin des espérances de la direction parisienne. Cette dernière débutera les discussions à partir de 60 millions d’euros, avec l’espoir d’en tirer davantage.

A lire aussi : La MLS garde un oeil sur Neymar

Les informations de nos confrères de L’Equipe vont dans le même sens. Le quotidien français affirme « que le PSG et Neymar sont d’accord pour trouver une solution commune avant la fin du mercato, il reste à trouver une destination qui puisse convenir à tout le monde« . Par ailleurs, il est également précisé qu’Al Hilal « fait le forcing depuis plusieurs semaines« . L’autre courtisant, destination privilégiée par Neymar lui-même, le FC Barcelone, « cherche à résoudre son équation financière pour avancer« . Enfin, la MLS serait également entré dans la danse. Toujours selon L’Equipe, « l’un des deux clubs de Los Angeles, Galaxy ou FC s’est positionné pour essayer de convaincre le Brésilien« .