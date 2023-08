Mercato PSG : Offre de transfert d’Everton pour Ekitike

Après les départs de Mauro Icardi, El Chadaille Bitshiabu, Eric Junior Dina-Ebimbe, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG continue son chantier en travaillant sur la vente de Hugo Ekitike. Si le PSG tente de se renforcer au cours de ce mercato, les dirigeants parisiens ont également l’intention de se séparer de plusieurs de leurs éléments. Après une saison en Rouge & Bleu, l’attaquant français semble être sur la sellette. Selon Bruno Salomon, Everton aurait approché Paris en vue d’un transfert pour l’ancien rémois.

Après une première saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par le manque de confiance et les prestations quelconques, Hugo Ekitike doit rebondir. Malgré son contrat courant jusqu’en 2027, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas conserver l’ancien de Reims, courtisé par plusieurs clubs européens. En manque de temps de jeu à Paris, Ekitike pourrait retrouver des couleurs à l’étranger. Le jeune attaquant français attirerait Everton, 17e de Premier League la saison passée, en quête d’un buteur.

Négociations en cours

Selon le journaliste Bruno Salomon, le PSG aurait reçu une offre ferme d’Everton pour un transfert définitif. Le joueur serait en pleine réflexion mais l’opération pourrait se faire rapidement si l’attaquant donne son feu vert. Toujours selon le journaliste de France Bleu, l’offre tournerait autour de 30 millions d’euros.

Un intérêt des Toffees qui s’explique par la jeunesse, le potentiel mais aussi la bonne préparation du français. Hugo Ekitike a su se mettre en valeur en étant le joueur parisien le plus décisif depuis le début de l’été. Le numéro 44 du PSG a inscrit 2 buts et 1 passe décisive lors de la préparation estivale du club de la capitale. Pas de quoi faire changer d’avis les dirigeants parisiens pour autant. Le club voit ces bonnes performances comme un tremplin pour le transférer contre une somme alléchante, susceptible d’égaler les 36M€ alignés sur Ekitike l’année passée. Le buteur pourrait ainsi retrouver du temps de jeu et de la confiance, dans un club d’Everton en difficulté, qui cherche à quitter les bas-fonds de Premier League pour retrouver une stabilité. Hugo Ekitike serait ainsi en concurrence directe avec Dominic Calvert-Lewin, qui n’a inscrit que 2 buts en 17 matchs la saison dernière.