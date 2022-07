Le PSG et son partenaire GOAT lancent People of Paris

En avril dernier, le PSG a officialisé son partenariat de trois ans avec la marque GOAT. La plateforme en ligne lifestyle nouvelle génération s’affiche sur les manches des maillots des Rouge & Bleu dès cette saison. Ce jeudi, le club de la capitale et son partenaire ont lancé « People of Paris », une campagne visuelle commune qui capture le style et l’histoire du PSG avec des contributions uniques de la communauté parisienne. « Cette campagne célèbre également une toute nouvelle expérience Paris Saint-Germain qui sera mise en ligne début août sur la plateforme GOAT« , explique le PSG dans son communiqué.

Des panneaux d’affichages à Paris

« People of Paris » célèbre des personnes venant de tous les horizons – des fans historiques du PSG, des légendes du club jusqu’aux joueurs eux-mêmes. Habillée de maillots emblématiques du PSG d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que de vêtements et d’accessoires provenant des archives du Club et de vêtements de la gamme élargie de GOAT, cette campagne met en lumière les identités et les styles uniques qui composent la grande communauté parisienne. […]Le premier panneau d’affichage officiel de People of Paris sera dévoilé à Louvre Rivoli, le 1er août. Pour coïncider avec cette campagne, une collection de vêtements neufs et vintages sera disponible sur l’application GOAT dédiée au Paris Saint-Germain et sur l’expérience web GOAT.com/PSG au début du mois d’août. Tout au long de la saison, de nouvelles expériences et des produits en édition limitée seront diffusés sur la plateforme et offriront aux clients une destination pour être inspirés par des contenus et des produits uniques.«

Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du PSG a évoqué ce People of Paris. « Cette première campagne GOAT x PSG, mettant en scène joueurs et fans, marque l’arrivée de GOAT dans la famille PSG. GOAT est une marque iconique de la nouvelle génération et nous sommes fiers de montrer notre fusion des styles dans les rues de Paris et du monde entier. Ensemble, nous célébrons l’unicité de tous ceux qui représentent Paris et le PSG.«