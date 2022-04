Au-delà d’un simple club de football, le PSG est devenu une marque mondiale et de référence depuis le rachat de QSI. Toujours avant-gardiste et au fait des dernières tendances, le Paris Saint-Germain a toujours su s’entourer des marques de référence dans son développement. Ce matin, le club de la capitale a officialisé un nouveau sponsor majeur. En effet la plateforme en ligne lifestyle nouvelle génération, GOAT, apparaîtra désormais sur les tenues Rouge & Bleu et développera avec lui des collaborations qui se voudront « avant-gardistes ».

Comme l’indique le communiqué de presse, cet « important partenariat pluriannuel » débutera cette saison et à compter du 1er juillet 2022, GOAT fera partie des « Principal Partner » du Paris Saint-Germain en plus d’être présent sur la manche de toutes les tenues performance du club – tenues d’entraînement, d’échauffement et de match. Le journal L’Équipe rajoute que ce contrat devrait rapporter près de 50M€ sur 3 ans au PSG.

Le Chief Partnerships Officer du PSG, Marc Amstrong, a réagi à ce nouveau partenariat : « Nous sommes ravis d’accueillir GOAT au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Grâce à ce partenariat, GOAT rejoint la liste resserrée des partenaires du club présents sur nos maillots emblématiques. GOAT est le partenaire idéal pour le club. Il renforce notre position d’icone du sport et du style auprès des supporters dans le monde entier. Ensemble, nous allons développer des expériences passionnantes et créatives pour séduire les fans où qu’ils soient. »

À noter qu’une « expérience dédiée au PSG sera lancée sur la plateforme GOAT, avec une sélection d’accessoires lifestyle et d’objets du passé, du présent et du futur siglés Paris Saint-Germain. »