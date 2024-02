Le PSG face au PFC en Coupe de France Féminine

Le parcours des Féminines du PSG se poursuit en Coupe de France et les demi-finales sont connues. En effet, le tirage au sort a eu lieu et a offert aux joueuses de Jocelyn Prêcheur un derby parisien.

Les joueurs de Luis Enrique ont atteint les quarts de finale de la Coupe de France. Le match se jouera le 13 mars prochain (sur BeIN Sports et France 3) face à l’OGC Nice au Parc des Princes à 21h10. Trois jours auparavant, les Féminines du PSG auront disputé elles leur demi-finale. En effet, le tirage au sort du dernier carré de la Coupe de France Féminine s’est tenu aujourd’hui et a réservé un derby parisien. C’est face au Paris FC que les joueuses de Jocelyn Prêcheur feront face afin d’atteindre la finale. Au tour suivant, les Parisiennes étaient venu à bout du Puy Foot 43 sur le score de 0-4, quand les filles du PFC ont battu celles du RC Lens sur le même score.

Nos Parisiennes affronteront le Paris FC en demi-finale de la #CDFF ! ⚽️ pic.twitter.com/wWiiBiQQtp — PSG Féminines (@PSG_Feminines) February 19, 2024 X : @PSG_Feminines

Cette demi-finale sera le neuvième confrontation entre le PSG et le PFC en Coupe de France, et la 18e toutes compétitions confondues. Le bilan est largement en faveur des Rouge & Bleu qui comptent 14 victoires et 3 matchs nuls.