Depuis l’arrivée de Jonathan Calderwood en 2013 au PSG, la pelouse du Parc des Princes est l’une des plus belle d’Europe si ce n’est la plus belle d’Europe. Les adversaires qui viennent jouer dans l’antre parisienne n’hésitent pas à vanter la qualité de la pelouse des Rouge & Bleu. Comme après chaque saison, Calderwood remplace la pelouse du Parc pour offrir un nouveau billard au club de la capitale. Et pour que cette dernière soit parfaite, tous les petits détails comptent.

Des faucons pour éloigner les pigeons

Comme le rapporte RMC Sport, le jardinier du PSG a fait appel – pour la sixième année consécutive – à la Fauconnerie Christophe Puzin pour protéger la pelouse du Parc des Princes. La mission de ce dernier est d’empêcher des volatiles, et notamment les pigeons très présents à Paris, « se posent sur la pelouse et mangent les graines récemment semées. » Depuis le 21 juin, trois fauconniers se relaient tous les jours du lever du soleil jusqu’à son coucher avec trois buses de Harris, une espèce qui vit uniquement aux Etats-Unis, indique le média sportif. L’opération doit se poursuivre jusqu’à vendredi. « Habituée des stades (Vélodrome, Nantes, Toulon, Perpignan, Bastia) ou à des grands évènements comme le festival de Cannes la société de Christophe Puzin est désormais réputée pour ce type d’opération« , conclut RMC Sport.