Le PSG fait une contre-proposition à Francfort pour Ekitike

À la recherche de temps de jeu, Hugo Ektike voit encore le PSG et l’Eintracht Francfort discuter pour son prêt cet hiver, mais toujours aucun accord en vue.

L’avenir à court terme d’Hugo Ekitike va s’écrire dans les derniers jours du mercato hivernal, qui fermera ses portes le jeudi 1er février à 23h59. Et comme l’été dernier, l’Eintracht Francfort tente de convaincre le PSG de céder l’ancien Rémois. Présent à l’entraînement des professionnels mais pas convoqué par Luis Enrique les jours de match, l’attaquant de 21 ans – sous contrat jusqu’en 2027 – a seulement disputé 9 minutes de jeu cette saison, lors de la première journée de Ligue 1 face au FC Lorient (0-0, le 12 août 2023). Et malgré une demi-saison quasi blanche, Hugo Ekitike est toujours dans le viseur de l’Eintracht Francfort. Les deux parties ont déjà trouvé un accord, mais il faut désormais convaincre le board parisien de lâcher son joueur.

Le PSG attend la réponse de Francfort

Récemment, le club de Bundesliga avait formulé une première offre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat de 15M€, une proposition rejetée par les Rouge & Bleu qui espèrent intégrer une option de 30M€. Mais Francfort compte bien revenir à la charge dans ce dossier. Selon L’Equipe, les deux clubs négocient toujours et les positions se sont rapprochées mais toujours aucun accord. Cependant, le PSG veut accélérer dans ce dossier et a fait une contre-proposition à leurs homologues allemands.

Toujours selon le quotidien sportif, qui cite des sources allemandes, le board parisien a fait ces dernières heures « une contre-proposition à Francfort, en restant campé sur ses 30 M€, mais en acceptant cette fois-ci d’y inclure les bonus et un pourcentage sur une possible plus-value. » Les Aigles n’ont pas encore donné leur réponse à cette proposition. Après des semaines de discussions, les deux clubs essayent de trouver la meilleure entente possible pour envoyer Hugo Ekitike en Allemagne cet hiver.