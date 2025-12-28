Psg joie
Image : psg.fr

Le PSG fortement récompensé lors des Globe Soccer Awards

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 décembre 2025

Ce dimanche soir, la cérémonie des Globe Soccer Awards avait lieu. Après son année 2025 historique, le PSG a été fortement récompensé lors de la cérémonie. 

Le PSG a réalisé une année 2025 historique avec un sextuplé. Ses joueurs ont été fortement récompensés lors des prix individuels, comme lors de la cérémonie du Ballon d’or qui a vu Ousmane Dembélé remporter le trophée individuel le plus prestigieux avant que quelques mois plus tard il soulève le trophée The Best du meilleur joueur de l’année 2025. Luis Enrique a également été récompensé lors des deux cérémonies en tant que meilleur entraîneur. Désiré Doué a lui reçu le Golden Boy. Ce dimanche soir, la cérémonie des Globe Soccer Awards avait lieu. Et le PSG a fortement été récompensé.

Dembélé : « Je pense que tout le monde était content que je gagne le Ballon d’Or »
canalsupporters.com

Sept trophées remportés par le PSG lors de cette cérémonie

Le PSG a été élu meilleur club du monde, comme cela avait été le cas lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Désiré Doué a été élu meilleur joueur émergent de l’année 2025 alors que Luis Enrique a reçu le trophée de meilleur entraîneur. Auteur d’une très grosse année 2025, Vitinha a été élu meilleur milieu de terrain de l’année lors de la cérémonie. Luis Campos repart avec le trophée de meilleur directeur sportif alors que Nasser al-Khelaïfi a reçu le trophée de meilleur président. Sans surprise, Ousmane Dembélé a remporté le trophée de meilleur joueur de l’année 2025. Il clôture son magnifique année 2025 avec trois trophées individuels.

