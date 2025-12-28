Le PSG fortement récompensé lors des Globe Soccer Awards

Ce dimanche soir, la cérémonie des Globe Soccer Awards avait lieu. Après son année 2025 historique, le PSG a été fortement récompensé lors de la cérémonie.

Le PSG a réalisé une année 2025 historique avec un sextuplé. Ses joueurs ont été fortement récompensés lors des prix individuels, comme lors de la cérémonie du Ballon d’or qui a vu Ousmane Dembélé remporter le trophée individuel le plus prestigieux avant que quelques mois plus tard il soulève le trophée The Best du meilleur joueur de l’année 2025. Luis Enrique a également été récompensé lors des deux cérémonies en tant que meilleur entraîneur. Désiré Doué a lui reçu le Golden Boy. Ce dimanche soir, la cérémonie des Globe Soccer Awards avait lieu. Et le PSG a fortement été récompensé.

Sept trophées remportés par le PSG lors de cette cérémonie

Le PSG a été élu meilleur club du monde, comme cela avait été le cas lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Désiré Doué a été élu meilleur joueur émergent de l’année 2025 alors que Luis Enrique a reçu le trophée de meilleur entraîneur. Auteur d’une très grosse année 2025, Vitinha a été élu meilleur milieu de terrain de l’année lors de la cérémonie. Luis Campos repart avec le trophée de meilleur directeur sportif alors que Nasser al-Khelaïfi a reçu le trophée de meilleur président. Sans surprise, Ousmane Dembélé a remporté le trophée de meilleur joueur de l’année 2025. Il clôture son magnifique année 2025 avec trois trophées individuels.