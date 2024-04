Le PSG Handball dépassé en finale de la Coupe de France

Hier soir, le PSG Handball affrontait Nantes en finale de la Coupe de France. Jamais dans le match, les Parisiens ont logiquement perdu contre les Nantais (31-23).

Le PSG Handball pouvait encore remporter trois trophées en cette saison. Large leader de Liqui Moly Starligue, les Parisiens sont qualifiés en quart de finale de l’EHF Champions League et affrontaient Nantes en finale de Coupe de France hier. Les Parisiens voulaient prendre leur revanche contre les Nantais, qui sont la première équipe à s’être imposée en championnat cette saison contre les Rouge & Bleu le 7 avril dernier. Le début de match du PSG est délicat avec un 3-0 d’entrée pour Nantes (3e). Il faudra attendre la sixième minute pour voir le PSG faire trembler les filets (5-1, 6e). Après une entame difficile, donc, les Parisiens vont réussir à revenir au score (7-7, 13e) mais jamais réussir à prendre l’avantage. Après ces turbulences, Nantes va reprendre le large pour finalement rentrer aux vestiaires avec une avance de six buts (19-13).

A voir aussi : Deux prolongations de contrat au sein du PSG Handball

Le PSG largement dominé par Nantes

En seconde période, Nantes va rapidement s’envoler et prendre neuf buts d’avance sur le PSG (25-16, 38e). Les Nantais vont même réussir à obtenir une avance très confortable de 13 buts (29-16, 45e). Les Parisiens n’arriveront pas à revenir et s’inclinent donc en finale contre les Nantais (31-23), qui sont donc leur bête noire cette saison. Les Parisiens peuvent encore remporter deux trophées avant la fin de la saison. La Liqui Moly Starligue leur semble promise, alors qu’ils devront éliminer le FC Barcelone en quart de finale de l’EHF Champions League pour atteindre le Final Four de la compétition et rêver de la soulever pour la première fois de leur histoire. Prochain rendez-vous pour les Rouge & Bleu, le quart de finale aller contre les Catalans jeudi soir (20h45).