Le PSG Handball prend un avantage contre Szeged

Le PSG Handball doit passer par un barrage pour se qualifier pour les quarts de finale de l’EHF Champions League. Ils ont remporté la première manche contre Szeged (31-30).

Après avoir terminé quatrième de sa poule, le PSG Handball doit passer par des barrages pour tenter de se qualifier en quarts de finale de l’EHF Champions League et y défier le FC Barcelone. Hier soir, les Parisiens se déplaçaient à Szeged pour la manche aller. Le PSG prend rapidement deux buts d’avance (0-2, 3e). Les Parisiens vont faire la course en tête (5-6, 14) dans ce premier acte, durant lequel Kamil Syprzak va passer la barre symbolique des 700 buts en EHF Champions League. Un avantage qui ne dépassera pas un but d’écart jusqu’à la mi-temps (13-14).

Il faudra finir le travail jeudi à Coubertin

Au retour des vestiaires, le club hongrois va rapidement réussir à égaliser (16-16, 35e). Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup avant de voir le PSG Handball reprendre trois buts d’avance (20-23, 47e). Les Parisiens vont même réussir à prendre quatre buts d’avance (24-28, 52e). Lors des huit dernières minutes de la rencontre, Szeged va réussir à revenir à un but (30-31). Les Parisiens prennent donc un léger avantage avant la manche retour, à Coubertin, jeudi soir. Lors de ce match, Kamil Syprzak a encore brillé avec huit buts marqués (sur neuf tentatives), tout comme Yahia Omar avec sept buts et Elohim Prandi (six réalisations).