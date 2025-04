Un maillot symbolique pour la 27e journée de Ligue 1

Le PSG et les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 aborderont un message pour lutter contre le racisme sur leur maillot lors de la journée de championnat.

Après 15 jours de trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains demain soir (19 heures, DAZN) avec le déplacement à Saint-Étienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Le club de la capitale, comme les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 porteront un message sur leurs maillots pour lutter contre le racisme. Dans son communiqué, la LFP indique : « Cette saison encore, les joueurs arboreront un maillot spécial avec un badge distinctif affichant les termes « Racisme Football », où le mot « racisme » est barré, symbole fort de l’engagement collectif. Pour amplifier cette visibilité, le logo est cette année libéré de son encadrement, affirmant encore plus son impact. »

« La LFP mène cette bataille avec détermination et ambition »

La Ligue poursuit en indiquant que la lutte contre les discriminations est au cœur des engagements de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Sensibilisation dans les clubs, actions disciplinaires et judiciaires, mobilisation du grand public : la LFP mène cette bataille avec détermination et ambition. Pour la sixième saison consécutive, la Ligue et les clubs s’unissent dans le cadre de la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, avec une campagne d’envergure. « Pour prolonger cette initiative, une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs sera organisée dès le 2 avril sur la plateforme MatchWornShirt. Les fonds récoltés seront reversés aux trois associations Fondation pour le Sport Inclusif, LICRA et Foot Ensemble, qui œuvrent toute l’année contre les discriminations aux côtés de la LFP« , conclut la LFP.