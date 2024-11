OM / PSG – Les chiffres clés avant le Classico

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, les chiffres clés autour du Classico.

Pour le premier Classico de la saison, le PSG se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du stade Vélodrome. En Ligue 1, le club de la capitale reste sur cinq rencontres sans encaisser de buts. Le dernier buteur marseillais se nomme Florian Thauvin le 22 octobre 2017 (2-2). Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, les Rouge & Bleu restent sur une série de 11 matches de championnat sans défaite à Marseille (huit victoires, trois nuls). Annoncé titulaire ce soir, Marquinhos devrait disputer son 22e classico, un record pour un joueur parisien. Son bilan est de 16 victoires, trois nuls et une seule défaite.

50 victoires pour le PSG dans son histoire contre l’OM

Solide à l’extérieur en championnat, le PSG reste sur une série de 27 matches sans défaite loin du Parc des Princes. Un record en France et dans l’histoire du club, qu’il augmente à chaque déplacement dans l’élite. Ce soir, ce sera le 32e Classico depuis le rachat du club par QSI avec un bilan de 24 victoires, quatre nuls et quatre défaites. Grâce à son succès la saison dernière sur la pelouse du Vélodrome grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos, le PSG a atteint la barre symbolique des 50 victoires contre son ennemi en match officiel. Enfin, le PSG a fait trembler les filets 158 fois dans son histoire contre Marseille. Seuls quatre clubs ont encaissé plus de buts que l’OM : Lyon (172 buts), Saint-Étienne (167 buts), Nantes (161 buts) et Lens (159 buts).