Le PSG inaugure une Legendary Room célébrant Nicolas Anelka à Shanghai

Il y a quelques jours, le PSG a dévoilé son nouveau programme Legendary Room en partenariat avec Novotel. Ce jeudi, le club de la capitale a inauguré sa deuxième chambre à Shanghai en l’honneur de Nicolas Anelka.

Le PSG n’est plus qu’un simple club de football. C’est aussi une marque mondiale qui souhaite se renforcer à l’international. Avec ses nombreux partenaires, il organise certaines choses afin de toucher un public de plus en plus large. La dernière innovation en date, les Legendary Room en association avec Novotel. Ce projet consiste à permettre aux fans du club de la capitale à travers le monde entier de revivre les carrières de joueurs emblématiques du PSG. Après le lancement de ce projet avec une Legendary Room autour de Javier Pastore au Novotel Jakart Cikini (Indonésie), les Rouge & Bleu en ont officialisé une deuxième au Novotel Shanghai Hongqiao.

A voir aussi : PSG : Les légendes du clubs célébrées avec Novotel

Une expérience de voyage unique

Cette dernière est dédiée à Nicolas Anelka, comme le PSG l’a dévoilé dans son communiqué. « La Legendary Room Novotel Shanghai Hongqiao rend hommage à Nicolas Anelka, icône du football ayant marqué l’histoire de Paris et Shanghai. Formé au centre de formation du Paris Saint-Germain, Nicolas Anelka a disputé 69 matchs sous les couleurs du club. Au cours de sa carrière, il a marqué les esprits en rejoignant l’un des plus grands clubs de Shanghai en tant qu’entraîneur-joueur, dans l’un des transferts les plus médiatisés de l’histoire du football chinois. Son parcours exceptionnel entre ces deux villes fait de Nicolas Anelka l’incarnation parfaite de cette Legendary Room », avance le PSG dans son communiqué. L’ancien attaquant n’a pas caché sa joie après cette ouverture. « C’est un honneur de voir mon parcours au PSG et à Shanghai célébré dans cette chambre soigneusement conçue pour refléter les moments clés de ma carrière et partager les valeurs du club. J’espère que les visiteurs pourront pleinement vivre cette connexion et plonger avec passion dans l’univers du PSG. »