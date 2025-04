PSG : Les légendes du clubs célébrées avec Novotel

En parallèle de ses excellents résultats sportifs, le PSG poursuit son ascension sur le plan économique et annonce aujourd’hui une nouvelle collaboration.

En collaboration avec le chaîne d’hôtel internationale Novotel, le Paris Saint-Germain lance les « Novotel Legendary Rooms« . Un concept permettant aux fans du club de la capitale à travers le monde entier de revivre les carrières de joueurs emblématiques du Paris Saint-Germain. Sur son site officiel, le PSG détaille : « Chaque Legendary Room rendra hommage à une icône du PSG. Des souvenirs qui orneront les murs aux écrans interactifs relatant les exploits du joueur et son état d’esprit, les chambres créeront un lien particulier entre les voyageurs et chaque légende« . La directrice des partenariats internationaux du PSG, Nicola Ibbetson a réagi à cette nouvelle collaboration : « Cette collaboration est un moyen extraordinaire de relayer l’héritage du Paris Saint-Germain bien au-delà des stades et de nous rapprocher de nos fans du monde entier. En célébrant nos Légendes d’une manière aussi innovante et puissante, nous rendons hommage à leur carrière, tout en tissant des liens forts avec nos supporters. Cette initiative souligne notre engagement en faveur de l’excellence et notre volonté d’offrir des expériences uniques et mémorables à nos fans« .

La première « Novotel Legendary Rooms » ouvrira ses portes le 20 mars prochain au Novotel Jakart Cikini (Indonésie) et mettre à l’honneur Javier Pastore.