Si le mercato estival 2024 du PSG est dans toutes les têtes, le club de la capitale prépare la saison prochaine avec ses supporters également. En effet, la campagne de réabonnement pour l’exercice 2024/2025 des Rouge & Bleu est lancée !

Entre les deux grossiers que sont celui de l’avenir de l’histoire entre le PSG et le Parc des Princes et celui de Kylian Mbappé, le club de la capitale lance sa campagne de réabonnement. Le mot d’ordre de cette campagne est « Emportés Par Paris« . A l’occasion de celle-ci, qui s’étend jusqu’au 31 mars prochain, les abonnés auront l’occasion de « changer de siège en fonction des disponibilités ou de modifier leur méthode de paiement. Ils disposent également de la possibilité de faire évoluer leur offre« . Une offre qui devrait également s’adapter à la nouvelle formule de la Ligue des Champions dont « 4 matchs de la phase de poule auront lieu au Parc des Princes en cas de qualifications des joueurs parisiens« , précise le Paris Saint-Germain sur son site officiel.

Le PSG a également partagé quelques mots concernant l’accessibilité au Parc des Princes : « Cette année encore, le Club conserve sa politique d’accessibilité et de proximité, et maintient le prix des plus de 6 500 places les moins chères pour la 7e année consécutive, permettant de proposer un billet à moins de 20€ au match. Plusieurs communications seront faites dans les jours à venir pour rappeler les modalités de réabonnement et illustrer l’appartenance à la grande famille des Rouge et Bleu« . Après cette première phase de réabonnement qui s’étendra donc jusqu’au 31 mars prochain, une nouvelle phase de vente aux nouveaux abonnés ouvrira ses portes entre le mois d’avril et de mai, selon les places disponibles. Le Paris Saint-Germain, toujours sur son site officiel, concernant cette deuxième phase précise : « Les membres MyParis bénéficieront d’une priorité de 24h. Plus de 7 000 places seront sacralisées pour être vendues à l’unité à chaque match, afin d’assurer à tous les amoureux du club de pouvoir assister aux matchs« .

Image : psg.fr

Le directeur des revenus stade du PSG, Nicolas Arndt, a partagé son sentiment sur le lancement de cette nouvelle campagne de réabonnement « Emportés Par Paris » : « Nous sommes heureux de lancer la campagne d’abonnements pour la saison prochaine. Cette année encore, l’engouement pour la magie des rencontres du Paris Saint-Germain à domicile a atteint des niveaux records. Chaque jour, nous travaillons d’arrache-pied pour faire de l’expérience stade du Paris Saint-Germain l’une des meilleures au monde. Le succès de nos offres est une formidable récompense« . Le PSG a profité de cette actualité autour de sa billetterie afin de rappeler que, depuis 2017, les matchs du club de la capitale se jouent à guichets fermés au Parc des Princes.