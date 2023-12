Depuis plus d’un an, le PSG est désireux d’être propriétaire de son propre stade et maintient la pression sur la Mairie de Paris pour le Parc des Princes.

Le dossier du stade est en haut de la pile des priorités du PSG dans les mois à venir. Désireux dans un premier temps de devenir propriétaire du Parc des Princes, le club parisien a dû faire face à l’intransigeance de la Mairie de Paris dans ce dossier. Et depuis plusieurs semaines, il y a une absence totale de dialogue entre les deux parties. S’il est encore trop tôt pour savoir si un rapprochement entre le PSG et la Mairie de Paris aura lieu, l’accord obtenu par QSI avec Arctos Partners pourrait débloquer la situation.

Arctos Partners n’est pas fermé à l’idée de quitter le Parc des Princes

En effet, le fonds d’investissement américain va notamment aider le PSG dans ses projets immobiliers et les nouveaux investisseurs ont beaucoup insisté sur le sujet du nouveau stade au moment de l’accord financier entre les deux parties, comme le rapporte Le Parisien. « Arctos souhaite posséder son propre outil. Le club parisien aussi, afin, notamment, d’entreprendre d’importants travaux d’agrandissement. » Le partenaire américain est plutôt ambitieux sur ce projet et affirme disposer des ressources suffisantes pour régler la problématique du stade et de faire du Parc des Princes un outils extraordinaire. « Mais pas dans n’importe quelles conditions, ni en toutes circonstances. Dans ce qui ressemble à un énième coup de pression envers la maire de Paris, ils font savoir que si Anne Hidalgo continue de faire de ce dossier une question politique, ils iront voir ailleurs. »

Un temps envisagé, la possibilité de s’installer au Stade de France n’est plus vraiment d’actualité, précise LP. Autre possibilité, construire un nouveau stade. Une idée qui n’effraie aucunement Arctos. « Si la situation demeure pour l’instant figée, la Ville de Paris et le club ressentent cependant l’un et l’autre le besoin de reprendre les discussions et de tenter d’installer un climat de confiance. » Mais reste à savoir qui fera le premier pas pour renouer le dialogue.