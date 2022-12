Le PSG, meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2022

Le PSG a compté onze de ses joueurs engagés dans cette Coupe du Monde 2022. Les joueurs du club de la capitale ont fait trembler les filets au Qatar, et ont placé leur club au sommet dans le classement des écuries qui comptent le plus de but dans ce Mondial.

L’Argentine sacrée championne du monde, a pu compter sur un Leo Messi en grande forme. La Pulga a marqué sept buts dans ce tournoi, un bilan qui le place à la seconde marche du classement des meilleurs buteurs. L’Argentin est devancé par son coéquipier au PSG et meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé, qui compte huit buts, dont un triplé historique lors de la finale à l’occasion de la rencontre entre les deux éléments de la MNM. Derrière eux, Neymar a inscrit deux buts avec la Seleçao et Carlos Soler est l’auteur d’une réalisation avec La Roja. Un bilan de dix-huit buts des joueurs parisiens dans cette Coupe du Monde 2022 qui met le PSG au sommet du classement des clubs qui comptent le plus de buts dans ce Mondial au Qatar. Manchester City est le club le plus représenté dans le tournoi international derrière le PSG avec 8 buts. le FC Barcelone et l’AC Milan complètent le classement avec 7 buts.