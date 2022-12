Ce dimanche 18 décembre, la Coupe du monde 2022 a pris fin avec une finale d’anthologie entre l’Argentine et la France, remportée par l’Albiceleste (3-3, T.A.B 4-2). Et certains Parisiens ont particulièrement brillé dans la compétition.

Cette Coupe du monde 2022 va rester dans les annales. Après une phase de groupes palpitante et des belles surprises à l’image du parcours du Maroc, ce Mondial au Qatar a également réservé quelques beaux buts durant le mois de compétition. Et ce lundi, la FIFA a dévoilé les nommés pour la belle réalisation de cette 22e édition de la Coupe du monde.

⚽️🌟 | Nommés parmi les 10 plus beaux buts de la Coupe du Monde :



🇫🇷 Mbappé contre la Pologne (le 2e)



🇧🇷 Neymar contre la Croatie

Neymar et Mbappé nommés

Meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations, Kylian Mbappé est nommé dans cette catégorie. Son deuxième but face à la Pologne en huitièmes de finale (3-1) a été retenu. Son coéquipier en club, Neymar Jr, a également été choisi suite à son but en quarts de finale face à la Croatie. Une réalisation historique qui lui a permis d’égaler le record de buts de Pelé (77) avec la sélection brésilienne. De son côté, Richarlison a été nommé à deux reprises pour son ciseaux acrobatique en phase de poules et pour son magnifique but collectif contre la Corée du Sud. Salem Al-Dawsari (Arabie saoudite), Cody Gakpo (Pays-Bas), Enzo Fernandez (Argentine), Vincent Aboubakar (Cameroun), Luis Chavez (Mexique) et Seung-Ho Paik (Corée du Sud) sont les autres buteurs en lice pour le titre de la plus belle réalisation de la Coupe du monde (voir les 10 buts ci-dessous). Pour voter, c’est ici. La fermeture des votes aura lieu dans 2 jours.

Les 10 plus beaux buts de la Coupe du monde

Kylian Mbappé lors de France / Pologne (3-1, 8es de finale)

Neymar Jr : Croatie / Brésil (1-1, T.A.B 2-4, quarts de finale)

Salem Al-Dawsari : Arabie saoudite / Argentine (2-1, phase de groupes)

Richarlison : Brésil-Serbie (2-0, phase de groupes)

Richarlison : Brésil-Corée du Sud (6-1, 8es de finale)

Cody Gakpo : Pays Bas / Equateur (1-1, phase de groupes)

Vincent Aboubakar : Cameroun-Serbie (3-3, phase de groupes)

Enzo Fernandez : Argentine-Mexique (2-0, phase de groupes)

Luis Chavez : Mexique-Arabie saoudite (2-1, phase de groupes)

Seung-Ho Paik : Brésil-Corée du Sud (6-1, 8es de finale)