Le feuilleton entre la prolongation de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s’intensifie avant que l’attaquant atteigne la fin de son contrat.

L’heure est à l’espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Si la situation n’a pas évolué depuis l’été dernier, le temps passe et l’attaquant français arrive rapidement à la fin de son contrat. Libre dès le mois de janvier, il faudra sortir les rames pour la direction parisienne afin de convaincre le joueur de 24 ans. Mais le PSG n’a pas dit son dernier mot. Comme à son habitude, Nasser al-Khelaïfi prend les devants et travaille le dossier le plus tôt possible. Auteur d’un début de saison vertigineux avec 12 buts en 12 rencontres toutes compétitions confondues, le Parisien ne serait pas sur me départ. Comme le révélait L’Équipe dans son édition du jour, « le joueur n’a ainsi jamais annoncé sa volonté de quitter la capitale française, ni un souhait de ne pas prolonger son contrat, et encore moins évoqué un départ libre en juin. »

Une histoire de prime de fidélité

Le feuilleton se poursuit cet après-midi avec les informations de RMC Sport qui confirment la tendance : « Plusieurs échos évoquent la potentielle promesse de Mbappé de renoncer à certaines imposantes primes. En partie celle de fidélité. Les deux parties ont un accord pour qu’aucune ne soit lésée. Le club de la capitale conserve l’objectif de prolonger sa star et semble animé de l’espoir d’y parvenir » ajoute le média. Si rien n’est encore fixé pour l’avenir de Kylian Mbappé, l’option de la prolongation semble de plus en plus envisageable.