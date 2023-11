Au PSG depuis 2016, Ismaël Gharbi n’est toujours pas parvenu à se faire une place avec l’effectif professionnel de son club formateur. En ce sens, le manque de temps de jeu régulier a poussé le titi parisien a emprunté une porte de sortie, en prêt, au FC Stade Lausanne Ouchy.

Natif de Paris (75), Ismaël Gharbi évolue au Paris FC jusqu’à ses 12 ans, avant de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2016. Au fil des années, le milieu offensif se démarque dans les catégories jeunes, à l’image de sa saison 2022/2023 avec les U19 du PSG sous les ordres de Zoumana Camara. Au cours de celle-ci, Ismaël Gharbi dispute 12 matchs en championnat National U19 pour 12 buts et 2 passes décisives. Un bilan aussi efficace qu’en Youth League : 6 matchs, 6 buts et 1 passe décisive. Grâce à ces performances, une belle porte de sortie s’offre pour Ismaël Gharbi afin de trouver du temps de jeu et une place dans un groupe professionnel : l’OGC Nice. En effet, les Azuréens étaient sur le point de s’attacher les services du titi parisien lors du mercato hivernal 2023 avant de voir le deal capoter dans les derniers instants. Dans la foulée, Gharbi poursuit sa saison avec son club formateur, avant de plier bagage pour la Suisse à l’occasion du mercato estival 2023. C’est le FC Stade Lausanne Ouchy qui ouvre ses portes à Ismaël Gharbi dans le cadre d’un prêt d’un an sans option d’achat.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, cette saison en Suisse sera on ne peut plus importante pour Ismaël Gharbi et la suite de sa carrière. S’il semble avoir conscience de la situation et être libéré avec une confiance accordée par Rafael Sousa, son coach au FC Stade Lausanne Ouchy, les résultats sur le plan individuel sont au rendez-vous. En effet, depuis son arrivée, Ismaël Gharbi a disputé tous les matchs possibles, soit un total de 6 matchs de Super League et 2 de Coupe de Suisse. Sur le plan des statistiques, le titi parisien compte 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Cependant, la seule ombre au tableau demeure sur le plan collectif. Au classement, le FC Stade Lausanne Ouchy est actuellement 11e et avant dernier du championnat suisse avec 10 points. S’il a peu de chance de pouvoir s’imposer sous les ordres de Luis Enrique, au mois de juin prochain, le dossier de l’avenir d’Ismaël Gharbi s’imposera donc sur le bureau de Luis Campos à un an de la fin de son contrat.