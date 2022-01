Le PSG négocie toujours avec Gharbi, Alloh prêté en Belgique

Outre l’effectif professionnel, le PSG s’attèle également à sécuriser, ou à prêter, plusieurs jeunes issus de son centre de formation. Il y a quelques jours, RMC faisait un point à ce sujet en expliquant que certains titis, notamment de la génération 2002 et 2001, devaient trouver une porte de sortie, n’étant plus qualifiés pour évoluer avec les U19.

En ce sens, Alexandre Fressange a d’ores et déjà trouvé un point de chute. Et un de ses coéquipiers devrait très prochainement suivre le mouvement puisque RMC nous indique que le latéral de la génération 2002, Teddy Alloh, serait sur le point d’être cédé temporairement par le PSG. En effet, celui-ci devrait prendre la direction de la Belgique et plus précisément du club d’Eupen dans les prochaines heures où il y sera prêté jusqu’à la fin de la saison.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le #PSG, Teddy Alloh va être prêté à Eupen 🇧🇪 jusqu’à la fin de la saison #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 19, 2022

Au sein de son podcast hebdomadaire intitulé Scouting RMC, le journaliste Loïc Tanzi a également fait un point concernant Ismaël Gharbi. Celui qui est perçu, à juste titre, comme l’un des plus grands espoirs du club se trouve en fin de contrat stagiaire à l’issue de l’exercice en cours. Forcément, le PSG a entamé des pourparlers pour tenter de faire signer professionnel le droitier. Problème, le principal intéressé demanderait certaines garanties, notamment un rôle plus important au sein du groupe rouge et bleu. Pour sa part, le club de la capital estime que la place qui lui a été faite à ce jour est tout à fait convenable. Les négociations devraient donc se poursuivre dans les semaines à venir.