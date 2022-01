Mbappé, Neymar, Messi… Le point médical du PSG

Le PSG se trouve à moins d’un mois de son choc aller de 8e de finale de ligue des Champions face au Real Madrid. Et forcément, le compte à rebours étant lancé, toutes les blessures seront scrutées avec grande attention, notamment en ce qui concerne les joueurs cadres. Il y a quelques heures, RMC et L’Equipe expliquaient d’ailleurs que Kylian Mbappé ne s’était pas entraîné ce mercredi matin.

Et en ce début d’après-midi, le PSG, via un communiqué officiel, a fait un point médical évoquant le cas du numéro 7 francilien, mais également celui de Neymar, de Lionel Messi ou de Keylor Navas. Ainsi, Kylian Mbappé souffre des adducteurs, sa participation à la rencontre contre Reims ce week-end n’est pas garantie et un point sera fait ce vendredi. En ce qui concerne Neymar, c’est une bonne nouvelle puisque l’Auriverde devrait pouvoir reprendre la course en début de semaine prochaine. Pour sa part, Lionel Messi a pu prendre part au dernier entraînement. Enfin, Keylor Navas, touché par la Covid-19, a été testé négatif et sera donc de retour ce jeudi.

Le point médical du PSG

– Kylian Mbappé est en soins pour une douleur de l’adducteur gauche. Un point sera fait vendredi pour juger de l’évolution.

– Keylor Navas, dont le test s’est révélé négatif aujourd’hui, reprendra l’entrainement adapté demain.

– Leo Messi a repris l’entraînement avec le groupe hier.

– Juan Bernat continue son travail adapté avec le staff médical et performance dans les suites du bilan post Covid-19.

– Neymar Jr poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ooredoo et doit reprendre la course en début de semaine prochaine.

– Georginio Wijnaldum poursuit ses soins à Ooredoo suite à son entorse de la cheville gauche avec lésion partielle du ligament latéral interne.

– Alexandre Letellier poursuit ses soins pour une lésion bas grade du mollet droit.