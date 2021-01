Mauro Pochettino a rejoint le PSG samedi dernier pour un an et demi, soit jusqu’en juin 2022 (avec une année en option). Comme chaque entraîneur, l’Argentin (48 ans) a ses fidèles. Ce mercredi, le PSG a officialisé les membres du staff de Pochettino. Présent hier lors de la conférence de presse pour traduire les paroles de l’ancien défenseur central, Miguel D’Agostino est l’un de ses adjoints. Il est un fidèle de Pochettino puisqu’il l’a accompagné lors de toutes ses expériences sur le banc (l’Espanyol (2009-2013), Southampton FC (2013-2014) puis à Tottenham (2014-2019). Les deux hommes se sont connus lors de leurs carrières de joueurs au Newell’s Old Boys (1990-1995). Pochettino aura comme deuxième adjoint Jesus Perez. Le poste d’entraîneur des gardiens est confié à Toni Jiménez qui était aussi de toutes les aventures de l’actuel entraîneur parisien. L’un de ses fils, Sebastiano, officiera en tant que préparateur physique. Comme dévoilé depuis plusieurs jours, Zoumana Camara ne fait pas partie de ce staff. Papus qui doit rester au sein du PSG mais dans un nouveau rôle. Enfin l’actuel entraîneur des gardiens Gianluca Spinelli, qui est toujours présent à l’entraînement, n’a pas été mentionné dans ce communiqué. Saber Desfarges – journaliste Téléfoot la Chaîne – fait savoir que l’Italien va accompagner Toni Jiménez à Saint-Etienne. Le journaliste qui nous fait savoir que tout le board parisien Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Angelo Castellazzi feront le déplacement dans le Forez pour la première de Mauricio Pochettino.