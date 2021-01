Mardi, lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, le public a pu découvrir Miguel D’Agostino, alias “Miki”, un de ses adjoints qui assurait la traduction en français. L’Italo-argentin, qui a célébré ses 49 ans le 1er janvier, a joué en France, et entraîné (à Angoulême et à Brest avec Albert Rust) au début des années 2000. D’où sa maitrise de langue de Molière.

“Miguel allait de blessure en blessure. Après une nouvelle rechute à Rouen il a décidé d’arrêter et a souhaité se reconvertir. Je lui ai donc proposé de faire un bout de chemin ensemble. C’est un garçon très intelligent et loyal, avec une grosse capacité d’analyse et une grande sensibilité vis-à-vis des autres. Il s’est imposé naturellement dans ce rôle d’adjoint”, se souvient Hervé Goursat, ancien entraîneur d’Angoulême, dans la Charente Libre. “Il était très demandeur, a passé ses diplômes d’entraîneur, puis de manager. Il était confronté au problème de la langue, même s’il parlait bien. Mais comme il écrivait dans son français à lui, je traduisais. Il a bien bossé. Quand je pense que Miguel va être au milieu des stars du PSG, je suis très content pour lui.“