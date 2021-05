Ce mardi matin, l’UNFP a dévoilé la liste des nommés pour les différents titres attribués sur la saison 2020-2021 de Ligue 1, Ligue 2 et D1 Arkema. Pour le titre de meilleur joueur de la Ligue 1, deux membres du PSG sont dans la course : Kylian Mbappé et Neymar. Les trois autres nommés pour le graal de la cérémonie se nomment Memphis Depay (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Burak Yilmaz (Lille). Raymond Domenech hésite entre le numéro 7 parisien et le serial buteur de Lille pour cette distinction.

“Quand Mbappé est absent, c’est comme pour Yilmaz, dans l’équipe il manque vraiment quelque chose. Et comme il est le meilleur buteur (25 buts, ndlr) c’est celui qui a le plus d’influence sur son équipe. On voit souvent les grands joueurs là-dessus, assène Domenech dans l’Equipe d’Estelle. Quand ils ne sont pas là qu’est-ce qu’il se passe ? On l’a vu avec le PSG cette année, avec Yilmaz à Lille aussi. Il y a un parallèle entre eux mais Mbappé a marqué plus de buts. Il n’a pas le même charisme. C’est vrai que j’ai un faible pour cette fin de saison de Yilmaz. […]Je suis partagé.“