Le PSG organise une fête d’après-match pour la réception de Lens

Le PSG reçoit le Racing Club de Lens ce samedi dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale qui permettrait au club de la capitale de prendre ses distances avec son dauphin. Dans le cas contraire, Lens reviendrait à trois points des Rouge & Bleu au classement. Dans tous les cas, le PSG a prévu de faire profiter ses supporters après le match. Le club a annoncé qu’il mettait en place sa toute première « Bodega » au Parc des Princes.

Une ambiance festive entre supporters avec vue sur la pelouse

La Bodega est un concept qui vient tout droit du Rugby. Après un match, les supporters font la fête dans un cadre pensé pour l’occasion. Au Parc des Princes et juste après la rencontre, l’événement sera installé dans la nouvelle zone 2 en tribune Paris. Les deux vastes espaces des accès 202 et 208 permettront aux supporters parisiens de la célèbre tribune Paris de se retrouver. Au programme : Deux bars centraux, deux autres coins bières, deux photocalls, plusieurs mange-debouts, show lumineux, distribution de goodies, danseuses, deux DJ qui viendront mettre l’ambiance et tout ça avec une vue sur la pelouse ! Ces espaces festifs permettront d’accueillir 2000 supporters qui possèdent un billet de la tribune Paris.