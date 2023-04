Face au refus catégorique de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au PSG, le club de la capitale se tourne vers une autre option. Selon les informations de L’Équipe, la direction parisienne aurait décidé de se positionner pour un rachat du Stade de France en déposant son dossier le 27 avril (date limite de dépôt) à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour racheter l’enceinte. Une nouvelle qui ne plaît pas aux suiveurs du PSG, surtout à Jérôme Alonzo, ancien gardien du club (2001-2008), qui s’est exprimé sur le sujet dans L’Équipe de Greg ce vendredi soir.

« Si demain il n’y a plus de Parc des Princes, mon histoire s’arrêtera »

« Mon histoire avec le Parc des Princes ne date pas de mes années au PSG. Mon père jouait au club et j’ai découvert ce stade en 1975. Ce stade fait partie de ma vie. C’est tout ce qu’il nous reste aujourd’hui. Pour les gens qui aiment profondément ce club, le PSG c’est le Parc des Princes. Moi ma dernière attache avec le PSG c’est le Parc des Princes. Le club ne veut pas entendre parler des anciens, on est hors-sujet et hors-projet donc mon seul lien c’est bien avec ce stade. Si demain il n’y a plus de Parc des Princes, mon histoire s’arrêtera. Elle n’enverra rien de ce que j’ai vécu et des sept années que j’ai passées là-bas mais je passerais à autre chose. »