Le PSG ouvert à un prêt pour Noah Lemina

Des informations sur de gros noms sont tombées ces dernières heures mais le mercato parisien semble aussi être rythmé par les jeunes. Joueur de 18 ans très prometteur, Noah Lemina pourrait ne pas prendre part à la nouvelle saison du club de la capitale.

Plusieurs clubs intéressés

Il a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en octobre 2022. Un contrat de cinq ans, une récompense méritée après ses performances en U19. Titulaire indiscutable des U19 et appelé à plusieurs reprises chez les U17 Nationaux, Noah Lemina apparaît comme l’un des talents parisiens les plus prometteurs de sa génération. Le club de la capitale souhaite le faire évoluer et pour ce faire les Rouge & Bleu privilégierait un prêt, annonce Fabrice Hawkins. Le journaliste rappelle que le Standard de Liège s’est penché sur son profil et a pris des renseignements ces dernières semaines mais l’intérêt s’est envolé. Néanmoins, plusieurs clubs en France et à l’étrangers sont intéressés par le joueur.

