Le PSG parmi les clubs intéressés par Rafael Leao ?

Avec l’incertitude sur l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG est associé à plusieurs joueurs offensifs au cas où son numéro 7 ne prolonge pas son contrat avec les Rouge & Bleu. On a parlé d’Erling Haaland, Robert Lewandowski ou bien encore Mohamed Salah. Ce mardi matin, la presse italienne évoque une nouvelle piste, celle menant à Rafael Leao.

Six clubs dont le PSG sur Rafael Leao

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot de l’AC Milan (39 matches, 13 buts et 7 passes décisives), l’international portugais attire les convoitises des plus grands clubs européens. Selon les informations de la Repubblica, le PSG, le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, Liverpool, Newcastle et Manchester City s’intéressent à l’ancien lillois. L’AC Milan aurait démarré des discussions pour le prolonger, avec un plafond salarial fixé à 4 millions d’euros plus bonus. L’attaquant aurait reçu des propositions à 6 millions d’euros de salaire conclut le quotidien transalpin. De son côté, la Gazzetta dello Sport explique que le futur probable propriétaire du Milan – Investcorp – veut conserver son joueur et le prolonger. Le quotidien sportif confirme l’intérêt du PSG pour Leao, qui serait même prêt à débourser 70 millions d’euros pour lui.