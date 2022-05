Gervais Martel vote pour Antonio Conte pour le banc du PSG

Le PSG devrait changer de coach cet été. Arrivé il y a un an et demi, Mauricio Pochettino n’a jamais réussi à imposer un style de jeu et a vécu plusieurs désillusions avec la perte de plusieurs titres et une élimination précoce en Ligue des Champions contre le Real Madrid cette saison. Depuis quelques jours, trois noms sont avancés pour la succession de l’Argentin, Antonio Conte, Thiago Motta et Joachim Löw. Gervais Martel pencherait pour l’actuel coach de Tottenham.

« Je vote Conte. Il a l’expérience que n’a pas Thiago Motta même si c’est peut-être un entraîneur en devenir, je veux bien le croire, lance l’ancien président de Lens dans l’Equipe du Soir. Mais là, il entraîne une équipe italienne (la Spezia, ndlr) qui se trouve à la 14e ou 15e place de Serie A, une petite équipe italienne. Je pense qu’aujourd’hui, ils ne peuvent pas se tromper encore une fois. Conte, il remplit quand même toutes les cases. En plus, au niveau rigueur, quelque chose qui manque aujourd’hui au PSG, il va l’apporter. Mais le meilleur c’est quand même Zizou.«