Dans une interview accordée à Europe 1, Mauricio Pochettino a tenu à prendre la défense de Lionel Messi. Pour l’entraîneur argentin, il faudra s’attendre à une deuxième saison sous le maillot du PSG totalement différente pour La Pulga. Après des débuts très compliqués, il semble petit à petit retrouver son niveau et son entente avec ses compères de la MNM monte en puissance. Ludovic Obraniak veut croire en une meilleure saison pour l’Argentin.

« 22 fois décisif en 31 matches en n’étant pas très bon voire mauvais, ça laisse présager du bon. Je crois en l’orgueil du champion. Je pense qu’il ne peut pas rester là-dessus. C’est impossible. Et ça viendra forcément jeter un trouble quand on le comparera à Cristiano Ronaldo, qui lui s’est exporté de manière bien meilleure. Il est quasiment obligé. Il est censé être le meilleur joueur de tous les temps, ça dépend des générations. Tu ne peux pas rester sur un échec cuisant d’autant plus au PSG, lance Obraniak dans l’Equipe de Greg. Tu ne vas pas en MLS où on peut dire que c’était la fin. Là, c’est grand club européen. Il est dans une situation où il va peut-être avoir un peu plus de temps pour se préparer, une adaptation un peu meilleure.«