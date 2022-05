Le PSG pas hors course pour Aurélien Tchouameni ?

Cet été, le PSG risque de beaucoup bouger avec son effectif. L’un des secteurs qui devrait animer le mercato parisien, le milieu de terrain. À part Marco Verratti qui est un titulaire indiscutable et Danilo Pereira, qui a réalisé de belles performances en fin de saison, aucun autre joueur n’a réussi à s’imposer comme un joueur sur qui Mauricio Pochettino pouvait compter. Pour apporter plus de qualité à ce poste, les dirigeants penseraient à Paul Pogba ou bien encore Aurélien Tchouameni. Très bon avec Monaco, ce dernier attire les convoitises des plus grands clubs européens.

Le PSG encore dans la course pour Tchouameni ?

Hier, des rumeurs expliquaient que le PSG n’était une piste pour l’international français. L’avenir de ce dernier devant se jouer entre le Real Madrid et Liverpool. D’autres indiscrétions expliquaient que l’ancien Bordelais penchait plus pour une arrivée en Liga. Mais selon les informations du journaliste de Prime Video – Saber Desfarges – ce dossier n’est pas terminé pour le PSG. Les prochains jours devraient apporter plus de précision sur l’avenir d’Aurélien Tchouameni.