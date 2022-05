Le PSG toujours dans la course pour Aurélien Tchouameni

C’est la nouvelle qui a fait trembler toute la planète football ce samedi soir : courtisé de près par le Real Madrid depuis de longs mois, Kylian Mbappé a finalement choisi de parapher un nouveau bail avec le PSG jusqu’en juin 2025. Maintenant que ce dossier est entériné, il y a fort à parier que les décideurs franciliens vont désormais lancer les grandes manœuvres.

La semaine prochaine risque, en ce sens, d’être particulièrement agitée. En effet, Leonardo a, ce samedi soir, été informé par sa direction qu’il était démis de ses fonctions. L’Auriverde pourrait être suppléé par Luis Campos à la tête de la stratégie sportive du club. Mais ce n’est pas tout, une fois le cas du directeur sportif arrêté, le PSG devrait bouger en ce qui concerne le remplaçant de Mauricio Pochettino, lui qui devrait être remercié dans les jours à venir.

Une bataille à trois

De grands bouleversements qui devraient annoncer un nouveau mercato d’ampleur. Ainsi, depuis plusieurs semaines, de nombreux noms sont associés au PSG au sein de la rubrique transfert. Et ce dimanche, Santi Aouna fait un point sur l’un d’eux en la personne d’Aurélien Tchouameni. Selon cette source, le Real Madrid, qui a récemment rencontré les représentants du monégasque, espère boucler sa venue dans les plus brefs délais. Problème pour la Casa Blanca, la concurrence reste rude avec Liverpool et le PSG qui n’auraient pas dit leur dernier mot. Toujours d’après Santi Aouna, un homme pourrait faire pencher la balance en faveur du club parisien : Kylian Mbappé. Ce dernier pourrait tenter de convaincre son coéquipier en Equipe de France de rallier la capitale lors de la prochaine fenêtre des transferts. En tout cas, à l’instar de la piste Ousmane Dembélé, Nasser Al-Khelaïfi serait en contact avec l’agent de l’ancien bordelais.

Si le Real semble posséder une longueur d’avance, rien ne semble encore fait dans ce dossier. Surtout que le PSG pourrait bien passer la surmultipliée dans les jours à venir…