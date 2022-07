Le PSG pas intéressé par Cristiano Ronaldo

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo a réalisé une bonne saison sur le plan personnel. En 38 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit 24 buts et délivré 3 passes décisives. Mais Manchester United n’a pas été à la hauteur des performances du Portugais de 37 ans, terminant sixième avec seulement 58 points. Très loin de son rival City, titré avec 93 points.

Cristiano Ronaldo a demandé à partir

Plus proche de la fin que du début de sa carrière, l’ancien du Real Madrid ne souhaite pas rater la Ligue des Champions, compétition dont il est le meilleur buteur (141 buts en 186 matches). Selon les informations de The Athletic, CR7 aurait demandé à Manchester United de le laisser partir cet été si une offre satisfaisante arrivait sur le bureau des dirigeants des Reds Devils, à un an de la fin de son contrat. Une chose est sûre, il ne devrait pas rejoindre le PSG. Serpent de mer des mercatos Rouge & Bleu, Cristiano Ronaldo n’intéresse pas le club de la capitale assure le média anglais. Chelsea, le Bayern Munich et Naples seraient intéressés par un transfert de l’international portugais conclut The Athletic.