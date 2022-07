Le PSG prêt à laisser partir Presnel Kimpembe ?

Presnel Kimpembe est au cœur des rumeurs ces derniers jours. Et des rumeurs qui sont contradictoires. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le défenseur central a été annoncé placé sur la liste des transferts par certains médias, alors que Le Parisien indiquait qu’il ne l’était pas et qu’il était apprécié par le duo Lus Campos-Christophe Galtier. Ce samedi soir, Fabrizio Romano a fait un point sur le dossier.

Selon les informations du journaliste spécialiste du mercato, le titi du PSG n’est pas exclu du projet mais son avenir dépendrait des propositions que le club de la capitale recevra. Le champion de France serait tout de même prêt à laisser partir son numéro 3 cet été. Les discussions autour d’une éventuelle prolongation de contrat de Presko sont au point mort assure Fabrizio Romano. Ce dernier indique également que le PSG a tenté d’inclure Thilo Kehrer – qui est sur la liste des indésirables – dans la transaction pour faire venir Milan Skriniar, mais l’Inter a tout simplement refusé.

Paris Saint-Germain are open to let Presnel Kimpembe leave this summer. He’s not out of the project, but his future depends on the proposals – that’s why new contract talks are stalling. 🚨🇫🇷 #PSG

Kehrer, on PSG departure list – offered as part of Skriniar deal, Inter rejected. pic.twitter.com/GAZJgMMa0e

